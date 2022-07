La Academia: Nelson Carreras sobresale en duelo y gana 10 mil pesos

Nelson Carreras, representante de Guatemala, tuvo el reto del duelo este sábado 16 de julio. El joven se enfrentó contra Fernanda y ambos interpretaron bachata.

Con un nuevo look, cabello azul y su radiante sonrisa, Nelson cautivó a sus fans. Sin embargo, al finalizar las interpretaciones los jueces estuvieron a favor de Fernanda.

Lolita Cortés: A mí las canciones en este género no me agradan pero aún con eso debo decir que Fernanda lo hiciste muy bien. Tú lo hiciste bien Nelson, te luce ese look, sin embargo, mi voto es para Fernanda.

Ana Bárbara. Nelson le bailaste rico, la hiciste bien pero la canción no te exigía tanto tanto. Al principio perdiste la bachata Fernanda, hiciste show y se te fue la canción. Me quedo con los dos pero por exigencias de mis demás compañeros me quedó con Fernanda.

Horacio Villalobos. Sus bailarines le daban cero replica parecía que estaban bailando con muñecas inflables. Yo me quedó con Fernanda.

Arturo López Gavito. Lo que te dijo Lolita es cierto, ha tenido 10 mil looks y te queda bien también el pelo azul, sin embargo, la bachata está llena de sensualidad y entonces hay que sentirlo de esa manera. Yo vi a un joven bailando en un kínder. Fernanda lo hizo muy bien, sensual y hermosa. Ganadora Fernanda.

Aunque los críticos favorecieron a Fernanda, existía el reto del voto del público. El ganador obtendría 10 mil pesos o utilizar su celular por unos minutos.

El representante de Guatemala, quien interpretó “Darte un beso” de Prince Royce, fue quien obtuvo el premio, ya que obtuvo más votos.

Al saber la noticia, Yahir le preguntó a Nelson si prefería 10 mil pesos o una llamada telefónica de 10 minutos con su familia, él eligió el efectivo. “Yo elijo los 10 mil pesos porque a mi familia ya la tengo”, dijo entre risas.

