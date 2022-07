¡Enhorabuena! Gaby Soto logra el segundo puesto de la Vuelta Femenina a Costa Rica

Este domingo finalizó la Vuelta Femenina a Costa Rica 2022, torneo que contó con una histórica participación por parte de la ciclista guatemalteca Gabriela Soto, quien se quedó a dos segundos de convertirse en la campeona del torneo.

#VamosGuate | ¡Enhorabuena, Gaby Soto! 👏 La nacional hace historia y se queda con el segundo puesto, a 2 segundo del líder de manera extraoficial, en la Vuelta Ciclista Femenina a Costa Rica. *La cuarta etapa cerró con polémica por un "acorralamiento" a la pedalista nacional. pic.twitter.com/IYLHla30fc — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 17, 2022

Soto llegó a la cuarta etapa como la líder en la tabla general al acumular 5h:27:12, las competidoras colombianas Jennifer Sánchez (+00.28) y Carolina Vargas (+00.46) completaban el podio y fueron quienes lucharon por conquistar la Vuelta costarricense.

Durante el trayecto hubo un inconveniente con la nacional, ya que, durante un ataque de las corredoras colombianas en busca de romper el pelotón, Soto intentó evitar la fuga, pero esto se vio mermado por una acorralamiento de Sánchez hacia el borde de la pista que frenó la defensa de una solitaria Soto. Esta acción no le permitió a la guatemalteca recortar distancia y abrió la competencia para las colombianas.

-->

La recta final

Carolina Vargas logró aprovechar la ventaja conseguida tras el acorralamiento a la nacional y en la recta final no bajó el ritmo logrando pasar la meta a 48 segundos de ventaja sobre Soto (de manera extra oficial), lo que convirtió a la colombiana en la campeona de la Vuelta 2022.

La guatemalteca se vio tocada al finalizar la competencia, ya que, se quedó a dos segundos de hacer historia y proclamarse campeona en Costa Rica, además mostró impotencia por el inconveniente con las pedalistas colombianas.

La delegación colombiana también se proclamó como campeona de metas volantes de la mano de Mariana Herrera, quien arrasó en esta parte de la competencia.

Sabor agridulce para Soto

Luego de finalizado el evento en el que la nacional cerró en el segundo lugar de la tabla genera, Gabriela Soto se mostró tocada por el resultado que la deja a dos segundos del título de la Vuelta Ciclística a Costa Rica 2022.

“Nosotros estábamos peleando esa vuelta y es tiempo valioso el que se pierde. Ellas venían completas y uno pelaba sola. Yo considero que pudieron ganar de buena manera, pero bueno… Yo en lo personal hice las cosas bien y no entré en su juego. Me voy triste de no llevarme la vuelta a Guatemala”, expresó Soto.