¿Le quedó a deber? Lucero confiesa lo que sucedió en su noche de bodas

Fue el 18 de enero de 1997 cuando Lucero y Mijares decidieron unir sus vidas en matrimonio. El enlace de la boda fue televisado y se convirtió en todo un acontecimiento para el mundo del espectáculo.

Lo que pocos sabes es que sucedió durante la luna de miel de los famosos cantantes mexicanos.

Ahora, la cantante reveló un detalle íntimo de aquel momento especial, pero no fue tan romántico como todo el mundo esperaba.

“Es que le dije, ‘venta a ver las estrellas’. Salí a la terraza, y me acuerdo, me acuerdo vagamente que le dije ‘vente a ver las estrellas’ y me dijo: ‘ya las estoy viendo”, recordó la cantante.

Además añadió: “Él me dijo: ‘Ya las estoy viendo’, y yo: ‘¿cómo?’, si allá adentro no se ven”, recordó la mexicana.

Posteriormente, agregó: “Me dijo, ‘no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrella del deporte que quiero ver”.

La protagonista de telenovelas como “Soy tu dueña” y “Lazos de amor” reveló que su vestido de novia lo tiene guardado.

Lucero aclara los rumores sobre su boda…

Además, volvió hablar sobre las polémicas que circularon alrededor de su matrimonio y que solo se quedaron en categoría de rumores sin fundamento.

“Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces los cuento en mi canal de youtube”, destacó la famosa.

Asimismo, enfatizó que nunca existió un contrato. “La verdad es que fueron momento tan diferentes, hace veinte y tantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no”.

Recordemos que la pareja llegará a Guatemala con su tour el próximo sábado 30 de julio, la presentación tendrá lugar en Forum Majadas a partir de las 8 de la noche.