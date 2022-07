La Academia: Nelson Carreras y Rubí Ibarra dividen comentarios entre el panel de críticos

Nelson Carreras y Rubí Ibarra llenaron de “Adrenalina” el foro de La Academia con su presentación como dueto en el concierto número doce.

Tras su interpretación, los críticos comentaron:

Lolita Cortés: Creo Rubí que te jaló Nelson. Nelson es una estrella es impresionante ver como te mueves en el escenario y cantas, contagiaste mucho a Rubí. El dúo no puede ser el ganador, pero Rubí lo que hiciste hoy vale la pena, los dos lo hicieron muy bien. Llévate esto Rubí, sigue siendo terca, de verdad los tercos son los que llegan.

Ana Bárbara: Rubí tú superándote a ti misma, hoy hiciste algo especial en ti y que no me lo esperaba. Rubí sostuviste la nota, las partes difíciles las hiciste muy bien. Nelson todo muy bien, tu proyección en el escenario es indudable, haces arte en el escenario y Rubí hizo lo posible para estar al lado tuyo. Lo hicieron bastante bien.

Horacio Villalobos: Ustedes sabía de ¿qué trataba este reality? se trata de una escuela de alto rendimiento donde debe haber talento. Lo digo porque a veces se bajonean con las críticas negativas, en el caso de Rubí veo que ha crecido, me gusta que seas valiente, brava. Nelson las críticas negativas siempre van a existir y eso sirve, oye, y hoy hemos visto un número que lo demuestra. Felicidades.

Arturo López Gavito. Todos nos estamos confundiendo, el panel de críticos no se va a adaptar a lo malo de los estudiantes. Este dueto no se puede comparar con lo que hizo Andrés y Cesia. Nelson y Rubí así es La Academia, lo que vi fueron dos adolescentes cantando en el escenario. Rubí no te fijes en el panel de críticos y observa a quienes estuvieron antes, crees que no sufrieron, todos han picado piedra y han llegado hasta donde están. El dueto de ustedes fue desastroso, una pena. Nelson ya te conocemos la sonrisa, los bailecitos, ya lo hiciste como siete veces, debes sorprendernos con algo más.

Ante el comentario de Gavito, Ana Bárbara salió a la defensa y agregó: “Con todo el perdón no puede comparar la voz de los jóvenes. No puede comparar a Nelson y Rubí con Andrés y Cesia”. Ante ello, Horacio defendió a Gavito comentando que sí debían comparar porque se trataba de un concurso de duetos en este concierto doce.

A pesar de las críticas de Gavito, Nelson y Rubí fueron calificados con el 65% de votos a favor del púbico que “sí les había gustado su presentación”.

“Me encantó ver bailar a Nelson junto a Rubí, se veían espectaculares”, “Nelson fue un bello en el escenario, no opacó a Rubí y pudo hacerlo”, “Ambos brillaron en el escenario”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

