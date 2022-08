¡Se retira una leyenda! Serena Williams confirma su adiós del tenis después del US Open

El fin de una era para una de las tenistas más importantes del siglo XXI está por llegar, la estadounidense Serena Williams anunció en la revista “Vogue” que luego del próximo US Open se retirará con 40 años, el evento se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre.

La ganadora de 23 Gran Slam buscará reponer tiempo con su familia y encontrar una mejor versión de sí misma. “Estoy aquí para contaros que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Quiero hacer crecer mi familia”, expresó para Vogue.

Próxima a cumplir 41 años el próximo 26 de septiembre, la menor de las Williams no piensa en la palabra “jubilación” sino que encara esta nueva etapa como una “evolución” en su vida, además resaltó que será difícil para ella despedirse de la pista. “Siempre es un momento difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, realmente disfruto del tenis. Pero ahora, la cuenta atrás ha comenzado”, indicó.

A un título del récord de Grand Slam

Williams es la segunda mujer con más títulos de Grand Slam, está solo uno por detrás de Margare Court que tiene 24, cifra que no ha podido alcanzar desde 2017, año en el que se convirtió en madre y ganó el Abierto de Australia. Por lo que, el US Open será, salvo alguna sorpresa, la última oportunidad de Serena para igualar el récord de 24 grandes títulos.

-->

“Hay gente que dice que no soy la mejor de todos los tiempos porque no superé el récord de Court. Mentiría si digo que no quería ese récord. Claro que lo quiero. Pero no pienso en ello a diario, solo si llego a la final lo pienso. Debería tener más de 30 Grand Slam. Tuve mis opciones después de dar a luz. Jugué mientras amamantaba. Jugué a través de la depresión posparto. Pero no llegué allí. Debería, podría, podría. Si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último. Gané 23 veces, y eso es algo extraordinario”, expresó Williams.

“Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia”, continuó.

El último baile

Los problemas físicos la han mantenido alejada de las pistas de tenis y sin haberse desvinculado del tenis, en el último tiempo Williams pasó hasta un año alejada del deporte que ama, pero no fue hasta este agosto en el que anunció su adiós.

“No hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es lo habitual de decir, pero siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en este dilema”, expresó Williams.

La estadounidense que se encuentra actualmente compitiendo en el WTA de Toronto, ganó el pasado lunes su primer juego tras catorce meses sin victoria y actualmente avanzó a la cuarta ronda en el torneo previo a su retirada.

“Desearía que pudiera ser fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue”, concluyó.