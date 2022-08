Henipavirus Langya, el nuevo virus de origen animal que causa alarma en China

Alarma en China por la aparición de un nuevo virus de origen animal del tipo henipavirus, llamado Henipavirus Langya, del cual ya se han detectado más de 30 casos en la provincia de Shandong, en el este del país, y en Henan, en el centro.

Según un estudio publicado el pasado 4 de agosto en la revista científica New England Journal of Medicine, el Henipavirus Langya se encontró en muestras de pacientes que habían tenido contacto reciente con animales, principalmente agricultores, y que habían presentado síntomas como fiebre y tos, entre otros. No obstante, se aclara que las infecciones fueron detectadas entre finales de 2018 y principios de 2021 y que no existe evidencia de transmisión directa entre humanos. Tampoco se tiene información sobre ninguna muerte relacionada con esta enfermedad.

In this report, investigators in China identified a new henipavirus associated with a febrile human illness. This virus was also found in shrews. https://t.co/FYX4KazyC6 pic.twitter.com/SC1EAcGeNC

— NEJM (@NEJM) August 8, 2022