Willy Coito: “Fue uno de nuestros peores partidos”

Este martes comenzó la defensa del título de Comunicaciones en la Liga Concacaf. Los cremas se enfrentaron al Diriangén de Nicaragua en el marco del 73 aniversario de la fundación del club.

El Diriangén nicaragüense amargó la fiesta de aniversario de Comunicaciones, con solitaria anotación de Ramiro Peterse se impusieron (0-1) ante Comunicaciones en el juego de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf 2022.

⏱️ Final del encuentro @Diriangen_FC ⚫️ parte con ventaja al partido de vuelta de los Octavos de Final de #SCL22. pic.twitter.com/siWWwb0aoY — Concacaf (@Concacaf) August 17, 2022

Willy Coito afirma que “fue uno de los peores partidos” de los cremas

El técnico uruguayo Willy Coito Olivera habló en conferencia de prensa tras la derrota (0-1) ante Diriangén por los octavos de final de la Liga Concacaf 2022, asegurando que ha sido “uno de sus peores partidos”.

“No es el resultado que esperábamos, no hicimos un buen partido, fue uno de nuestros peores partidos, estamos viendo la forma de crear un poco más de peligro, tenemos que trabajar en esos aspectos”, indicó el técnico uruguayo.

-->

#SCL22 | "Fue uno de nuestros peores partidos", señala Willy Coito tras la derrota ante Diriangén ➡️ https://t.co/PhEt1cXaqt 📹: @noel_solis pic.twitter.com/F3yDUhXUB5 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 17, 2022

¿Cuál es el ambiente en el vestuario?

Tenemos que salir a ganar, respetando al rival, pero debemos salir a ganar en la vuelta, es lo único que nos queda. Cuando los resultados no se dan eso molesta, pero eso no significa que haya problemas de camerino, con otro resultado todo hubiera sido diferente.

Diriangén dio la sorpresa…

Los partidos se juegan y el Diriangén también cuenta, Comunicaciones de visita y local siempre debe ir por los tres puntos. Sabíamos que era un rival complicado, que trabaja muy bien que jugarían con un bloque retrasado y al contragolpe y fue lo que pasó y ellos aprovecharon los espacios.

¿Cómo encarar el Clásico ante Municipal?

No es el resultado que queríamos, pero tenemos que enfocarnos en el clásico y ver lo del juego en Nicaragua.

¿Aparicio estará en la vuelta?

Aparicio no va a estar para el partido de vuelta ni para el Clásico.

¿Por qué perdió Comunicaciones?

Hoy estuvimos imprecisos, y por eso no creamos oportunidades de gol, creo que no solo José estuvo impreciso hoy, no es culpa de algunos jugadores, no hicimos lo que queríamos, es responsabilidad de todos, tenemos que buscar soluciones, en el Clásico iremos con todo y después pensaremos en el partido del martes.

¿Cómo encarar el partido de vuelta?

Este equipo está acostumbrado a jugar en cualquier ambiente, iremos a por el resultado, pero la única alternativa que tenemos es ganar.