Madre entrena a hijo en caso de tiroteo y video se hace viral

Un video en TikTok de una madre que enseña a su hijo de 5 años a protegerse en caso de haber un tiroteo en su escuela, rápidamente se hizo viral, derivado del terror que se vive en los Estados Unidos a causa de la inseguridad.

Preocupada por la creciente violencia en los planteles educativos, Cassie Walton, se dio a la tarea de enseñar a su pequeño Weston, a cómo usar una mochila antibalas que le compró para protegerse en caso de que hubiera un tiroteo. En la videograbación, se escucha a la madre preguntarle al pequeño: “¿qué haces si la maestra dice que no es un simulacro, que los estudiantes se deben colocar a las orillas y mantenerse callados y quietos?”.

Pronto, el menor corre a la esquina de una habitación y dice que se quedará quieto, mientras se acomoda una mochila antibalas de Spiderman para protegerse si hubiera un tiroteo y luego le vuelve a cuestionar: “muéstrame cómo te pones la mochila”.

Las imágenes captan a Weston poner su cabeza y cuerpo detrás de la mochila antibalas para cubrirse en caso de haber un tiroteo, mientras que Cassie Walton le dice que ha hecho un “buen trabajo” por seguir las instrucciones que le dio.

En EU, madre entrena a su hijo en caso de tiroteo en escuela y el video se vuelve viral #TikTok 💥😱😳 pic.twitter.com/PdvnC74dlX — Luigi Reyes (@luigi_kings) August 18, 2022

-->

Entrenado para escapar

Posteriormente, la madre lo entrena en caso de que la policía está afuera del salón, pero el tirador adentro, y la policía pregunta: “¿hay alguien ahí?”. El niño responde: “le digo: aquí estoy”, pero la madre lo corrige: “absolutamente no. No dices una palabra. Si el tirador está adentro, no dices nada”.

La madre también lo adiestra para escapar en dado caso de que pudiera salir del edificio si hay un tiroteo y le pregunta al niño a dónde iría estando afuera, a lo que Weston contesta: “A casa”. Posteriormente, el pequeño explica que debe correr lo más lejos que pueda, y que su madre lo hallará. El video ya tiene más de 1.4 millones de reproducciones.