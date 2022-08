VIDEO. Mujer muere ahogada en piscina en plena transmisión en vivo por Facebook

Una migrante de Kenia murió ahogada en Canadá mientras hacía un Facebook Live desde una piscina. Los hechos se reportaron el pasado jueves, según el reporte de Daily Hive.

Las imágenes, que ya no están disponibles en Facebook, pero si en Twitter muestran a Hellen Wendy nadando, y, en momentos, acercándose a la esquina de la piscina para conversar con los amigos que estaban conectados a la transmisión en vivo. “Son las dos aquí. Acabo de terminar de trabajar, estoy bien; simplemente, pasándola bien”, expresó en el video.

A los 10 minutos y 35 segundos, luego de que se zambullera en la parte más honda de la piscina, la mujer comenzó a chapotear en el agua mientras batallaba por mantenerse a flote.

-->

La Policía Provincial de Ontario (OPP) dijo que respondió a un reporte de ahogamiento en Chatsworth, una comunidad en el condado Grey, a eso de las 5:44 pm.

El hermano mayor de Nyabuto, Enock Nyabuto, dijo a través de Facebook que su pariente tenía un trabajo temporal en el pueblo de Collingwood, en Ontario. Toda su familia reside en Kisii, Kenia.

Got a call from a friends that my Ex-girlfriend #selina is trending.

"Veronica Maina" | "Hellen Wendy" | "Justina Wamae" | "Supreme Court" | Wueh pic.twitter.com/lXScgtr8kn

— 𝐁𝐞𝐢𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥 (@HoneyMoon_Music) August 19, 2022