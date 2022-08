El mensaje de Thomas Müller a Lewandowski tras el sorteo de la Champions League

El sorteo de la UEFA Champions League de este jueves arrojó que el Barça y Bayern compartirán el Grupo C e inmediatamente llegan a la mente los oscuros episodios recientes para los Blaugranas, el 8-2 del 2020 y dos marcadores de 3-0 en 2021.

Con una sonrisa al enterarse de que los españoles nuevamente serán sus rivales, el mediapunta germano Thomas Müller mandó un mensaje a Robert Lewandowski, su excompañero que ahora milita con el Barcelona, advirtiéndole que lo espera en Munich, a sabiendas que ellos habrán de corresponder la visita al Camp Nou, en lo que se espera sean dos de los mejores partidos de la Champions League.

Compañeros por varios años en el Bayern Munich, ahora rivales en la fase de grupos de la UEFA Champions League, Thomas Müller no dejó escapar la oportunidad de enviarle un mensaje a Robert Lewandowski tras el sorteo de la Liga de Campeones.

"Mr Lewangoalski, see you soon in Munich."

