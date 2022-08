La guatemalteca Val Torres presenta su nueva canción: “Entre sueños”

Desde muy pequeña, Val Torres demostró su interés por el mundo artístico, tomando clases de baile, pintura, actuación y música. La joven, que recién cumplió 18 años, ha perseguido sus sueños y se ha posicionado como uno de los talentos emergentes de Guatemala, con varios sencillos ya sonando en las principales estaciones de radio del país y también con presencia en diferentes plataformas digitales.

Ahora, Val vuelve a conmover a sus fans con el lanzamiento del tema “Entre sueños”, una canción que nació hace poco más de un año. La canción se suma a su repertorio que ya incluye otras muy bien recibidas como “Si tú te vas”, “Estaré contigo” y “No lo haré”.

En entrevista exclusiva con Val Torres

Conversamos con Val sobre esta nueva canción, sobre su inspiración, el videoclip, los retos más grandes de ser artista, sus futuros proyectos y lo que le espera tanto en su vida personal como profesional.

Hace unos días lanzaste “Entre sueños”. Cuéntanos un poco de esta canción…

“Entre sueños” empezó hace poco más de un año y medio. Es una canción que escribí pensando en el amor y no solo en mi experiencia, sino en historias que he visto en películas, series y novelas. Este tema habla sobre todo eso que sentimos cuando soñamos con alguien que amamos, pero que al despertar ya no está a nuestro lado.

Las personas lo pueden interpretar a su manera, ya que es un tema con el que nos podemos relacionar, ya que nos sucede a muchos. Cuando uno sueña con alguien que quiere o que ama y que al despertar quisiéramos tenerlos ahí con nosotros. Como quienes tienen una relación a distancia o que su familia está lejos, es una canción que habla de muchos tipos de amor.

¿Cuál fue el proceso para escribir y producir esta nueva canción?

Rodolfo Castillo fue el productor de esta canción y estoy muy agradecida con él. Fue un proceso largo desde que la escribí. La grabamos en Malin & Co. Estudios aquí en Guatemala y Rodolfo la produjo en Miami, en Estados Unidos. Los instrumentos se grabaron en vivo con importantes músicos en Nashville, Tennessee.

Mi proceso creativo normalmente consiste en que se me ocurren melodías y palabras. Con esas palabras voy rimando y cuando ya tengo la melodía completa voy haciendo cambios. Así es como normalmente creo mis canciones.

Grabamos “Entre sueños” el año pasado y llevó bastante tiempo porque todos los instrumentos se grabaron en vivo en Estados Unidos. Por eso esta canción es muy especial y tiene mucha más potencia. Trabajar con Rodolfo Castillo fue muy lindo, estoy muy agradecida porque es un gran productor, incluso ha ganado Latin Grammys.

¿Qué sentiste cuando ya escuchaste la versión final de la canción?

Me sentí muy emocionada y nerviosa. Mis papás la escucharon conmigo y se les llenaron los ojos de lágrimas. Me lo esperaba porque sabía del excelente trabajo de Rodolfo, pero de todas maneras me sorprendí muchísimo al escuchar las voces y los instrumentos, fue algo muy bonito.

A la canción también la acompañó el video oficial. Háblanos un poco del detrás de cámaras…

El video fue grabado en Finca El Amate, una locación muy linda que queda cerca del Volcán Pacaya. El clip fue dirigido por Jimmy Lemus y el dron fue dirigido por Andrés López.

Estoy muy agradecida con ellos porque me encantó cómo quedó el video. Las tomas son muy hermosas. El video se grabó en un día y la edición aproximadamente llevó una semana.

Recién cumpliste 18 años y ya has lanzado varias canciones. ¿Cómo te sientes de lo que has conseguido hasta ahora?

Me siento muy bien con lo que he logrado hacer hasta ahora. He podido trabajar con grandes maestros y productores como Fernando Scheel, Francisco Paez, Nico Farias y ahora Rodolfo Castillo. He aprendido mucho de ellos y de todos los que se han involucrado en mis proyectos a lo largo de los años. Con Nico Farias ya tenemos dos canciones más que lanzaré próximamente: “Loco” y “A boy like you”.

Estoy abierta a la posibilidad de trabajar diferentes géneros y dejarme llevar por lo que fluya y me nazca. Me encanta cantar en español y también en inglés. Me gustan las canciones pop, las movidas, el reguetón, la bachata y muchos géneros más.

Las personas me han recibido con los brazos abiertos y he tenido mucho apoyo. Estoy muy agaredecida porque sé que no es fácil, pero cuando uno trabaja duro puede alcanzar sus sueños.

Este año vuelves a estar nominada a los Premios Estela, ¿estás emocionada?

Me siento muy agradecida por ser reconcida al lado de tantos artistas y maestros. Es un honor para mí porque yo sé cuánto han trabajado ellos y ellos también saben lo que uno ha trabajado. El año pasado gané como artista revelación y creo que nunca me había sentido tan feliz. No sé qué más puedo pedir, porque ya solo con estar nominada es un gran honor.

¿Tienes otros proyectos o metas en mente, además de la música? ¿Qué viene para ti a nivel personal?

Me acabo de graduar del colegio e iré a Estados Unidos a estudiar Diseño de Interiores. Mi plan es seguir con la música y ver si puedo estudiar algo también relacionado a la música. Mi intención es seguir escribiendo y produciendo canciones.

Siempre me ha encantado todo lo artístico y por eso quería profesionalizarme en algo relacionado.

Para terminar, ¿qué le dirías a otros jóvenes que, como tú, quieren dedicarse a la música?

Sé que todos pueden cumplir sus sueños si trabajan duro y ponen de su parte. Si se esfuerzan, todo es posible. Hay que proponerse metas y la música es algo muy lindo. No paren, si les gusta, háganlo y si la gente les dice que no pueden, no los escuchen. Luchen por sus sueños.