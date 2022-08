Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por patente de vacuna contra el Covid-19

La empresa estadounidense de biotecnología, Moderna, demandó el viernes a Pfizer y BioNTech, acusándolas de infringir patentes sobre tecnologías esenciales para su vacuna contra el Covid-19. “Moderna está convencida de que la vacuna Comirnaty Covid-19 de Pfizer y BioNTech infringe las patentes presentadas por Moderna entre 2010 y 2016, que cubren la tecnología fundamental de ARN mensajero de Moderna”, dijo la compañía en un comunicado.

Pero la compañía también parece querer mantener el control de tecnologías que pueden ser empleadas en muchos otros contextos. Moderna destaca que utiliza su plataforma de tecnologías relacionadas con el ARN mensajero para el desarrollo de tratamientos contra la gripe, el VIH, enfermedades autoinmunes y cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer.

“We are filing these lawsuits to protect the innovative mRNA technology platform that we pioneered, invested billions of dollars in creating, and patented during the decade preceding the COVID-19 pandemic,” said Moderna Chief Executive Officer Stéphane Bancel. pic.twitter.com/0juzb4RmeU

— Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022