Rivera responde a diputada Villagrán por dictamen a iniciativa en material electoral

La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado José Alberto Rivera, emitió dictamen favorable a la iniciativa 5886, que propone reformas al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Sin embargo, esa situación provocó controversia entre algunos parlamentarios. En ese sentido, Andrea Villagrán manifestó: “No apoyé este dictamen de reformas a la LEPP porque lejos de responder a un proceso democrático y con amplia participación de la sociedad, se dictaminó irresponsablemente, de forma apresurada y en medio de la opacidad”.

A decir de Rivera, quien estuvo de invitado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, desde hace dos meses hizo público el el borrador del dictamen de la iniciativa 5886.

“O sea que los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales tuvieron dos meses para presentarme cambios, para reunirse conmigo, y yo personalmente fui a buscar a los diputados a sus oficinas para platicar de sus inquietudes. Algunos no me presentaron nada por escrito, otros me hicieron unos comentarios verbales. Yo pedí que me dieran cláusulas de modificación’, aseguró el presidente de dicha sala legislativa.