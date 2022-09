Un circo se desplomó a causa de una lluvia torrencial que se registró la tarde de este lunes en el municipio de Villa Nueva. Afortunadamente no se reportan personas heridas.

La cuenta de Facebook del circo de López Gaona hermanos, que se ubica en la zona 5 de Villa Nueva, hizo una transmisión en vivo para mostrar los daños causados por la lluvia y los fuertes vientos.

“Gracias a Dios todos estamos bien, pero todo nuestro trabajo está en el suelo. Todas las personas que puedan y estén cerca vengan a echarnos la mano para poder levantar y ayudarnos a remendar nuestra carpa se los agradecemos de todo corazón”, expresó una mujer que hizo la transmisión en vivo.

Mencionó que este día no tenían función, pero desconocen si podrán realizar un show en los próximos días, debido a los daños materiales. “No sabemos cuándo vamos a poder trabajar, no sabemos que quedó en el piso, no sabemos nada hasta que levantemos la carpa del circo”.

Las autoridades de tránsito de Villa Nueva también reportan inundaciones en Prados de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, debido a las fuertes lluvias.

Incidentes por la temporada de lluvias

Las instituciones que conforman el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) han atendido un total de mil 522 incidentes por la época de lluvias. De estos, 71 se registraron en las últimas 72 horas.

Según Conred, en este período resultaron afectadas 291 mil 561 personas en el territorio.

En tanto, mil 39 personas están en riesgo, 345 damnificadas y mil 230 han sido evacuadas. Asimismo, mil 736 han sido atendidas, 190 albergadas, 3 han resultado heridas y se reporta una fallecida.

Además, el informe general de la temporada de lluvias contabiliza mil 239 viviendas con daños leves y 7 mil 236 con daños moderados o severos o en riesgo.

Ante esta situación, Equipos de Respuesta Inmediata (ERI), Equipos de Intervención Estratégica (EIE) y delegados departamentales y regionales señalan que están preparados para coordinar la atención de distintos eventos desfavorables, tales como inundaciones, hundimientos, deslizamientos de tierra, derrumbes, flujos de lodo, colapsos estructurales y caída de árboles.