VIDEO. Diana Golden hace triste revelación sobre el cantante Zoel Cruz

Luego de que el pasado noviembre Diana Golden difundiera que su sobrino Zoel Cruz, cantante guatemalteco, estaba desaparecido y pidiera ayuda al público para dar con su paradero, la actriz colombiana reveló que su familiar fue asesinado y se encontraba secuestrado.

Fue en noviembre de 2021 que el joven cantante desapareció y su familia comenzó una ardua búsqueda, incluida Diana Golden, quien a través de sus redes sociales pidió ayuda para encontrarlo; no obstante, pese a que hasta el pasado julio todavía no sabía sobre su paradero, la estrella de Televisa confirmó al programa De Primera Mano que su sobrino fue asesinado.

“Él murió, lo mataron y ya nunca se supo. Ya no se pudo indagar por la situación y a mí me pidieron que me callara. Uno más, un secuestrado más, un muerto más, un chavo más”, declaró Golden ante los medios de comunicación.