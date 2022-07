Madre de Zoel Cruz dedicó un mensaje a los “amigos” de su hijo

El martes, 12 de julio de 2022, se cumplieron nueve meses desde que desapareció el joven cantante Zoel Cruz, tras ofrecer un show en un restaurante de Zacapa. Fue la noche del 12 de noviembre de 2021 que el artista de 20 años se comunicó por última vez con su mamá, Juliana de León, con quien intercambió un par de mensajes antes de llevar a cabo su presentación.

Según la versión preliminar, el cantante fue sacado del restaurante contra su voluntad por un grupo de sujetos armados, aparentemente pertenecientes a una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Desde ese entonces, se desconoce su paradero y no hay rastros de dónde pueda estar. Lo anterior, fue relatado por uno de los amigos del joven quien dijo a la policía que él logró escapar de los malhechores cuando ocurrió el secuestro.

Por este caso, las autoridades no han logrado efectuar ninguna captura. Sin embargo, atribuyen el rapto a una supuesta relación amorosa que habría sostenido Zoel con una joven que fue pareja de uno de los cabecillas de un grupo de narcotraficantes que operan en ese lugar del territorio guatemalteco, pero el caso aún sigue siendo investigado. Por tal motivo, constantemente se llevan a cabo allanamientos en Zacapa y áreas aledañas.

El mensaje para los “amigos” de Zoel

La madre de Zoel día a día vive angustiada por no saber nada de su hijo y cada que puede dedica mensajes de amor al cantante por medio de su cuenta de Facebook. Sin embargo, en su última publicación hizo mención a los supuestos “amigos” de Zoel:

“Hago un recordatorio que amigos no existen nunca pero nunca confíen en ellos si no vean mi caso ellos andan como si nada en la vida sonrientes de concierto en concierto y de grandes amigos el uno con el otro y ese día niegan que estuvieron con él 💔😪😭”, dice el fuerte mensaje de Juliana de León.

De León dijo que el día 12 de cada mes le dejó marcada la vida, pero no solo a ella, sino también a toda su familia y otros seres queridos que la estiman y a su hijo Zoel.

“Esta fecha dejó marcada mi vida y no solo a mi, sufre la familia, amigos gente que me ama y vio la clase de persona que ha sido mi hijo porque no se metía con nadie es un excelente hijo, hermano, amigo y de mucha gente que solo lo ve en sus videos y me dice que se ve en su cara que no hay maldad. Sé que como ser humano tenía errores pero jamás fue faltar el respeto a personas. Ahora esta fecha como todos los días la lloro y sufro porque mi hijo no está con nosotros”, expresó.

Asimismo, manifestó que sigue a la espera de “las autoridades hagan su trabajo y me den la respuesta verídica sobre el paradero de mi berrinchudo hermoso, mientras los amigos huyendo, otros haciendo conciertos juntos como si nada a pasado y mi alma se desgarra al no saber q paso con mi hijo, sigo suplicando a las personas que no dejen de apoyarme en compartir para q las autoridades vean que este caso no sea olvidado y sigan trabajando hasta hacer justicia porque mi hijo solo andaba cumpliendo sueños y metas, pero esa gente no midió su maldad en hacer daño💔😭”.