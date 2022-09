VIDEO. “Fui víctima de xenofobia y racismo, pero nada de eso empezó ayer”, expresó Vinicius.

El extremo brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior, rompió su silencio a través de sus redes sociales tras el comentario racista recibido el pasado jueves en un debate del programa “El Chiringuito”. La frase surgió mientras los tertulianos del programa expresaban su opinión si las celebraciones del jugador merengue eran motivo de provocación hacia los jugadores y la fanaticada rival.

Los bailes de Vinicius en las celebraciones de gol han sido tachadas como irrespetuosas para el rival y por muchos medios españoles se ha llegado a concluir que el futbolista es una persona provocadora. El tema de los bailes fue tocado por el joven brasileño en su video respuesta a la situación y comentó que estos festejos se criminalizan sin ser algo nuevo en el futbol o creadas por él. En su mensaje expresa que diversos futbolistas a través de los años también las han realizados y usó de ejemplo a Griezmann, Ronaldinho, Neymar, entre otros…

Tras el comentario racista que dio la vuelta al mundo, Vinicius expresó que no es algo nuevo y que es un tema con el que ha tenido que batallar a lo largo de su carrera, además detalló que nunca dejará de bailar, “Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea”.

“‘Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra’. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Ésa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida. Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más. Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer”, comentó Vinicius.

El mensaje de Vinicius, quien actualmente apoya a niños de escasos recursos en su país a través del Instituto “Vini.Jr” en temas de educación en las escuelas públicas, espera que su menaje ayude a las futuras generaciones a combatir a los racistas y xenófobos cuyo guion “siempre termina con una disculpa y un ‘me han malinterpretado'”.

“Siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar. Pero eso no hace clic, no es tendencia en internet, ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente qué ni siquiera conocen”, añadió el brasileño.

Para el brasileño estos bailes son para celebrar la diversidad cultural del mundo y señaló que las personas deben aceptarlo y respetarlo, además agregó que no parará.

“Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha… son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos”, expresó Vinicius.

En el mensaje hacia sus seguidores, Vinicius expresó el modo en el que trabaja las críticas, acciones a las que confesó que no sale a rebatir y que se enfoca en seguir trabajando de la misma manera en la que reacciona a los comentarios positivos.

“No suelo venir públicamente a rebatir las críticas. Me atacan y no hablo. Me alaban y tampoco hablo. ¡Yo trabajo! Trabajo mucho”, comentó.