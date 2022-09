La caída de un autobús y otros dos vehículos a un precipicio empujados por un deslave a causa de las lluvias ha dejado al menos nueve muertos en el oeste de Costa Rica, informó este domingo la Cruz Roja.

Otras 34 personas han sido rescatadas con vida y 11 permanecen heridas atrapadas en la unidad de transporte público en el barranco de 75 metros de profundidad. Los bomberos y otros servicios de asistencia iniciaron las tareas de rescate en la noche del sábado.

Las autoridades sospechan que podría haber más víctimas debajo del autobús de dos pisos, que transportaba a unas 60 personas. Dos vehículos livianos también fueron arrastrados por las aguas.

“Este tipo de situaciones son imprevisibles. No son la culpa del gobierno, no son la culpa de la empresa autobusera. Es una situación que no podemos predecir”, justificó el ministro de Obras Públicas, Luis Amador.