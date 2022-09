Un video dejó expuesto a un presunto pandillero pidiendo extorsión en una tienda de abarrotes ubicada en el interior del mercado de Quezaltepeque, El Salvador. Tras viralizarse las imágenes captadas por una cámara de seguridad, inmediatamente las autoridades iniciaron con la búsqueda del delincuente, quien fue identificado como Gerson Ernesto García.

En la grabación se observa cuando el sujeto, que viste playera azul, gorra y mascarilla, llega al negocio a decirle a las encargadas que lo enviaron para recoger “el mandado”.

“Buenas, fíjese que a mí me mandaron de allá arriba por el mandado”, le dice el supuesto marero a una de las mujeres, quien le responde si es de parte de un tal Rudy: “Yo ya hablé con él, ya estoy tratando con él”, le dice la encargada de la tienda.

El hombre le insiste que se comunique con Rudy, pero ella niega: “yo no le puedo hablar, no acepta llamadas, vos bien sabés por qué no las puede aceptar”, le expresa. Ante la negativa de la encargada del comercio, el presunto marero le dice “va, entonces le voy a decir” y se retira del lugar.

Capturan a dos por extorsión

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó que tras la circulación del video en redes sociales, Gerson Ernesto García fue capturado junto a otro sujeto identificado como José Saúl Calvio, alias “Salpor”, miembro de la estructura 18 Revolucionarios, quien habría dado la orden al protagonista de la grabación de cobrar la “renta”.

“Ya lo hemos dicho antes, no vamos a permitir que ningún terrorista se aproveche del trabajo de los salvadoreños de bien. En la últimas horas circuló un video en redes sociales, donde Gerson Ernesto García extorsionaba un negocio”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, ambos sujetos rendían cuentas a alias “Rudy”, cabecilla de la estructura 18 Revolucionarios, un pandillero habría huído a México, desde donde gira órdenes y exige que se le envíe el dinero de las extorsiones.