Rafael Nadal será el compañero de Federer en el último partido de su carrera

El suizo Roger Federer jugará el último partido de su carrera el viernes con el español Rafael Nadal, no como adversario sino como compañero en un partido de dobles, durante la primera jornada de Laver Cup, anunció la organización el jueves.

Los dos grandes rivales de los últimos quince años estarán lado a lado para representar al equipo Europa, contra una pareja de estadounidenses compuesta por Jack Sock y Frances Tiafoe, que representarán al equipo Mundo.

El suizo de 41 años y vencedor de 20 títulos de Grand Slam, jugará en la noche de Londres en el O2 Arena su último partido antes de poner fin a una de las carreras más prestigiosas, no solo del tenis sino del deporte.

Federer y Nadal se han enfrentado en 40 ocasiones, (24 victorias a 16 para el español), con algunos duelos legendarios que construyeron la rivalidad más apasionada de la historia del tenis.

Pero Federer, con una lesión en la rodilla derecha que se ha vuelto irrecuperable, anunció la pasada semana que colgaría la raqueta después de la Laver Cup, exhibición iniciativa del propio suizo y que enfrenta a un equipo compuesto por tenistas europeos, capitaneado por Björn Borg, y un equipo del mundo, con John McEnroe como capitán.

“Me preparo para un último dobles”, anunció el miércoles, cuando su compañero aún no era oficial.

“Evidentemente estoy nervioso después de no haber jugado durante tanto tiempo, espero ser competitivo”, reconoció Federer, después de un año y medio lejos de las pistas intentando recuperarse de su rodilla.

Compartir el último partido profesional de Roger Federer antes de su retirada será “algo inolvidable”, aseguró el jueves Rafa Nadal, con quien el suizo hará pareja en un dobles en la Laver Cup en Londres que podrá punto final a su carrera.

Después de “todas las cosas increíbles que hemos compartido” durante años, “ser parte de este momento histórico será algo inolvidable para mí”, afirmó el español en rueda de prensa en la víspera del inicio de esta competición, que tiene lugar entre el viernes y el domingo en la capital británica.

"Hopefully together we can create a good moment and maybe win a match."@RafaelNadal has one thing in mind when he takes to the doubles court with Roger Federer on Day 1.#LaverCup pic.twitter.com/ELnFeS3HR8

— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022