Shakira rompe el silencio y habla de su ruptura de Gerard Piqué

A tres meses de su polémica separación de Gerard Piqué, Shakira rompió el silencio y habla por primera vez sobre cómo ha vivido está difícil situación y la forma en que su controversial ruptura ha afectado a sus hijos.

En una extensa entrevista para la revista ELLE, la cantante compartió que prefirió no hablar sobre el tema, para “procesar” todo lo que estaba pasando, además de que quería disminuir el impacto de su separación en sus hijos.

Ella también dijo que el proceso de la separación ha sido “increíblemente difícil” y que considera que está viviendo las horas más oscuras de su vida.

“Me he quedado callado y solo he intentado procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablar de ello, especialmente porque todavía lo estoy pasando, y porque estoy a la vista del público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando afuera, frente a mi casa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”.