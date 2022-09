Messi podría perderse el amistoso de Argentina ante Jamaica

Los duelos amistosos cierran este martes con el segundo partido de la fecha FIFA de septiembre de 2022 y para Argentina su última prueba antes del inicio del Mundial será Jamaica. Para el duelo de este martes en el Red Bull Arena, en el que la albiceleste se jugará un largo invicto de 34 partidos, saltan las alarmas con la posible baja de Lionel Messi, ya que según reportes de “TyC Sports” el 10 pasa por un cuadro gripal.

El medio argentino ratificó que se desconoce si saldrá en el once titular, ya que los síntomas gripales no le han permitido entrenar con normalidad junto a su selección y su sustituto en el once de Lionel Scaloni podría ser el joven jugador del Manchester City, Julián Álvarez.

Lo contamos en @TyCSports:

La presencia de Leo Messi no está garantizada para mañana. Es probable que juegue Julián Álvarez en su lugar. Se define mañana. pic.twitter.com/GtSNn9O567 — Gastón Edul (@gastonedul) September 27, 2022

Argentina y su última prueba antes de Catar 2022

La Albiceleste viene de golear por 3-0 a Honduras, en otro capítulo del extenso invicto que enhebra desde mediados de 2019 en su mejor racha histórica y sólo tres de igualar los 37 cotejos sin caídas de Italia entre 2018 y 2021.

En estos últimos amistosos, el entrenador Lionel Scaloni dará algunos retoques en el funcionamiento, ya que parece tener definida gran parte del plantel para Catar.

“Los cambios pueden ser dos o tres, pero la base es siempre la misma. Este equipo demostró que, juegue quien juegue, se juega siempre igual. El equipo sabe a lo que juega más allá de los nombres, aunque hagamos algunas variantes para darles posibilidades a otros chicos, el grueso del equipo estará”, expresó el DT antes del cotejo contra Honduras.

Esa premisa muy posiblemente se mantendrá para el choque contra Jamaica, en el que Scaloni podría darle más minutos al delantero Paulo Dybala, uno de los que necesitan aún confirmar su espacio mundialista, más allá del buen momento que atraviesa en AS Roma, al que se incorporó recientemente.

También es probable que Emiliano ‘Dibu’ Martínez regrese a la valla, mientras que Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, demorados la semana argentina por problemas de visado, ingresen en la zaga central, y que Ángel Di María tenga acción como uno de los extremos.

El encuentro se disputará este martes desde las 18:00 horas en el Red Bull Arena, en New Jersey, Estados Unidos.