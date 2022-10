Rüdiger disponible para el Clásico pese a cortada en su frente

El Real Madrid empató sobre la hora (1-1) ante el Shakhtar Donetsk en el marco de la cuarta jornada de la UEFA Champions League, Antonio Rüdiger fue el anotador jugándose el físico en un choque con el guardameta ucraniano.

Las imágenes eran impactantes tras el choque, Rüdiger sufrió un corte sobre su ceja izquierda y no disputó los minutos finales del encuentro, y a pocos días del Clásico ante el Barcelona se temía que el defensor alemán tuviera alguna lesión ósea que le imposibilitara tener minutos ante los blaugranas, pero la lesión quedó descartada.

Medios españoles reportaron a través de sus distintas plataformas que el defensor alemán Antonio Rüdiger no sufre lesión ósea en la frente, por lo que estará disponible para el Clásico ante el Barcelona.

Eso si, el jugador del Real Madrid continúa en evaluación y en las próximas horas se determinará si usará una máscara protectora para el partido ante los blaugranas, cabe resaltar que Rüdiger recibió 20 puntos de sutura tras el choque con el arquero del Shakhtar.

“Lo que no te mata te hace más fuerte. Estoy bien, gracias por todos tus mensajes”, escribió el defensor alemán en sus redes sociales tras el partido ante el Shakhtar.

What doesn't kill you makes you stronger 👊🏾 I am okay – thanks for all your messages 🤞🏾🙏🏾 #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/ynnLw5Cjfo

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) October 11, 2022