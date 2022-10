Actriz de cine para adultos sale de cirugía tras sufrir fractura en la TwitchCon

Adriana Chechik es una actriz de cine para adultos y modelo erótica estadounidense. Hace algunos días se dio a conocer que se había fracturado la espalda al saltar a un foso de gomaespuma durante

la TwitchCon de San Diego.

En la TwitchCon había un espacio en donde las principales marcas de ordenadores montan sus propios stands. Famosas marcas habían montado una especie de piscina de trozos de gomaespuma con una plataforma elevada en el centro, en donde los visitantes participaban en una lucha de gladiadores.

Durante el primer día, una persona se hizo daño en la rodilla y el pie, la tuvieron que sacar inmovilizada. Aún así no impidieron que la gente siguiera saltando desde la plataforma a la piscina de gomaespuma.

La peor parte se la llevó la actriz de cine para adultos y streamer Adriana Chechik, que se golpeó la espalda con el suelo y se la ha partido en dos partes.

Momento en el que Adriana Chechik, actriz de cine para adultos, se fracturó la espalda. pic.twitter.com/PUPK5aIJLB — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) October 12, 2022

La propia actriz ha comentado en Twitter que “pasé una noche que me quería morir” y que “Me he roto la espalda por dos sitios y hoy me operan para ponerme una barra de hierro como soporte. Envíen su apoyo. Cuando llueve, diluvia y definitivamente estoy sintiendo la lluvia en este momento”.

Adriana Chechik ya fue sometida a una “operación en la que le introducirán una varilla como soporte”. Por el momento, la joven se encuentra inmóvil y esperando que la misma sea un éxito.

