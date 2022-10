Con jinetes por delante, así fue el recibimiento al Real Madrid a su ingreso al Santiago Bernabéu

Con jinetes por delante, los jugadores del Real Madrid vivieron una descomunal bienvenida al Santiago Bernabéu. Miles de aficionados se congregaron, para recibir a los futbolistas, en un ambiente lleno de optimismo por conseguir el triunfo en el clásico español contra el Barcelona.

Las imágenes desde distintos ángulos mostraron el impresionante aliento de la gente. Mientras los futbolistas, al interior del bus, podían sentir el apoyo de los aficionados.

The calm before the storm at Santiago Bernabéu.

ESPN FC pre-game coverage now on ESPN+ hosted by @DanThomasESPN, followed by commentary of #elClásico with @IanDarke & Steve McManaman. pic.twitter.com/vGUGzTKMfG

— Mark Donaldson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@DonaldsonESPN) October 16, 2022