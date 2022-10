Sin pelos en la lengua, Shakira destapa su verdad con Piqué con el lanzamiento de Monotonía

Desde hace unas semanas atrás se reveló la nueva colaboración de la cantante Shakira junto con Ozuna. Por medio de sus diferentes redes sociales, ambos dieron a conocer algunos adelantos del sencillo.

Sin embargo, hoy finalmente se estrenó la canción, la cual ha sorprendido a muchos con la letra de la misma. La canción es el tan esperado segundo sencillo del próximo proyecto de la cantante colombiana y sigue al éxito masivo de “Te felicito” con Rauw Alejandro.

Cabe destacar que, el tema de bachata se lanzó junto con el video oficial que fue rodado en España. El clip provocó un frenesí durante la filmación con algunos de los fanáticos que la han seguido.

En el clip se puede ver a la artista con una imagen que impresionó a muchos, ya que se le ve llena de sentimientos. Algunos de los fragmentos del tema destacan: “Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”.

“Nunca dije nada, pero me dolía, de repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”, dice otra estrofa de “Monotonía”.