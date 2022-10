El motivo que provocó la depresión de Amaia Montero y su presunta tristeza

Amaia Montero mantiene a la expectativa y preocupados a sus fans luego de aparecer en sus redes sociales con un aspecto preocupante que dejaba en evidencia lo afectado que está su estado emocional.

A pesar del éxito que ha cosechado la cantante española con su carrera musical, hasta ahora se ha conocido el motivo que la llevó a hundirse en la depresión.

En la postal que dejó colgada en sus redes sociales se le puede ver sin maquillaje, despeinada y su rostro bastante desmejorado por lo que comenzaron a aparecer comentarios de preocupación y asombro.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida”, escribió.

Ella dejó al pendiente uno de sus mayores sueños y a sus 46 años lo ve totalmente limitado situación que la hecho decaer. Y es que la española anhelaba con todas sus ganas convertirse en madre pero a pesar de haberlo intentado en varias oportunidades no le ha llegado su momento.

Lo que sucede con la cantante

En 2019, Amaia Montero ofreció una entrevista donde detalla que por lo complicada de su agenda no ha encontrado una pareja estable.

“Quiero ser mamá pero no he encontrado el momento (…) Es difícil encontrar una pareja hoy en día. Yo siempre estoy viajando de un lado para otro. Si me voy de gira es como si yo me fuera con él a su trabajo… Eso no me gusta. Yo tengo mi vida, digamos que soy independiente”, apuntó a continuación”, aseguró.

De igual manera, detalló como la crisis de los 40 le ha causado grandes estragos al verse cada vez más lejos de disfrutar la maternidad.

“La crisis de los 40 la he pasado. Hay gente que no, pero yo sí la pasé. A mi me afecta, pero también es positivo porque una vez que lo pasas te das cuenta que sabes mucho más que antes”.

A mediados de 2020, tomó la decisión de alejarse de las redes sociales después de confesar que no estaba pasando por un buen momento, psicológicamente hablando. “He sufrido muchísimo. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco”, dijo.