Las confesiones de Taylor Swift que se hicieron virales

Taylor Swift lanzó por fin su décimo álbum, compuesto por 13 canciones -como no podía ser de otra forma, que para algo es su número favorito- que van desde la promesa del karma hasta la confesión de sus propias inseguridades.

Es el caso de “Anti-Hero”, el primer single de Midnights. La artista estadounidense asegura en el tema ser “el problema”, una visión de sí misma sin embargo, la enmascara en una música pop bastante animada y promete ser una de las canciones que más escuchemos en la radio en los próximos meses.

La propia Taylor Swift ya reveló antes de la publicación del álbum que “Anti-Hero” es una de las canciones que compuso que más le gustan.

“Realmente no creo que haya profundizado tanto en mis inseguridades en este detalle antes. Lucho con la idea de que mi vida se ha vuelto de un tamaño inmanejable y yo, sin querer sonar demasiado oscura, solo lucho contra la idea de no sentirme como una persona”, explicó en un vídeo de Instagram. “Esta canción es una verdadera visita guiada a través de todas las cosas que tiendo a odiar de mí misma, y son todos esos aspectos de las cosas que no nos gustan y que nos gustan de nosotros mismos los que tenemos que aceptar si vamos a ser esta persona”, aseguró.