Levantan castigo a Cristiano Ronaldo y estará convocado para el juego ante el Sheriff

El entrenador neerlandés Erik Ten Hag ha confirmado que Cristiano Ronaldo estará en la convocatoria del Manchester United para el partido de la Europa League de este jueves contra Sheriff.

El jugador de 37 años quedó fuera de la convocatoria de la Premier League del sábado pasado contra el Chelsea en Stamford Bridge, según un comunicado publicado la semana pasada.

CR7 fue fotografiado entrenando con el equipo en Carrington el martes por la mañana y el entrenador está ansioso por poner fin a los acontecimientos recientes.

