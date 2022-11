Mundial 2022: Conociendo a la Selección de Estados Unidos

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso.

Hoy, es el turno de unas de las selecciones que organizará el Mundial 2026, se trata de la Selección de Estados Unidos. País situado en Norteamérica, tiene una superficie de 9.831.510 Km2, así pues, es uno de los países más grandes del mundo. Cuenta con una población de 332.183.000 personas. Su capital es Ciudad de Washington y su moneda el dólar.

The @USMNT is back at the #FIFAWorldCup 🇺🇸

Gregg Berhalter and the squad will travel to Qatar with big aspirations

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 1, 2022