Mundial 2022: Conociendo a la Selección de Túnez

A pocos días para que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, presentaremos un resumen de todas las selecciones que participarán en la justa mundialista programada a disputarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso.

Hoy, es el turno de un país que participará en su sexta cita mundialista, y que se ha codeado con los mejores equipos africanos, estamos hablando de Túnez. País situado en el norte de África, tiene una superficie de 163.610 Km2. Cuenta con una población de 11.935.764 personas. Su capital es Túnez y su moneda Dinares tunecinos.

A new-look Tunisia side hoping to cause a #FIFAWorldCup upset 🇹🇳

All you need to know about the Carthage Eagles 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2022