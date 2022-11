Le vaciaron sus cuentas de banco a dos semanas de casarse

La creadora de contenido Rebecca Mendiola denunció entre lágrimas que le vaciaron sus cuentas de banco. Señaló que fue víctima de robo a dos semanas de que celebre su boda y que además de dejarla en ceros, saturaron sus tarjetas de crédito con cargos de casi 100 mil pesos mexicanos.

Mediante una transmisión en Facebook, la influencer mexicana narró cómo fue que se dio cuenta de que le habían robado sus ahorros detallando que todo empezó cuando intentó comprar un nuevo teléfono celular.

Rebeca Mendiola no pudo contener las lágrimas cuando relató que fue víctima de un hackeo por medio del cual pudieron robarle los ahorros que tenía en sus cuentas bancarias.

Comentó que quería comprar un nuevo celular y le notificaron que su tarjeta no pasaba. Lo siguiente que hizo la influencer especializada en contenido de belleza, fue consultar la banca en línea y ahí se percató que su dinero ya no estaba.

“Es irreal. Ya no entiendo. Lo que me hicieron no fue un robo simple. Accedieron a mis cuentas de diferentes bancos, tuvieron que violar todas las verificaciones. No sé cómo fue eso posible. Mi boda es en dos semanas, ahí teníamos todo el dinero que restaba para pagar lo que faltaba. En este momento veo todo negro. Es lo más angustiante que me ha pasado en la vida”, relató.