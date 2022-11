Thalía desmiente críticas y comentarios contra Shakira

Tras las polémicas declaraciones que circularon esta semana en las redes sociales y que, supuestamente, las hizo Thalía arremetiendo contra Shakira, la mexicana rompió el silencio.

En sus declaraciones, supuestamente, la cantante tachó de “patética” y “dramática” a la colombiana por tratar “dar lástima” con Monotonía.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, señaló.