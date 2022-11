Louis Vuitton reúne a Messi y Cristiano Ronaldo en su nueva campaña

Louis Vuitton logró juntar a los dos jugadores más ganadores de las última década, a través de sus redes sociales, la reconocida marca anunció su nueva campaña publicitaria con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas.

“La victoria es un estado de ánimo. Cristiano Ronaldo Lionel Messi capturados por Annie Leibovitz para Louis Vuitton. Además de una larga tradición de fabricar calzoncillos para los trofeos deportivos más codiciados del mundo, la Maison celebra a dos de los jugadores de fútbol más talentosos de la actualidad”, fue el texto de Louis Vuitton en sus redes sociales promocionando su nueva campaña.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022