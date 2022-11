Messi no entrena con sus compañeros a pocos días del debut de Argentina

Con un retraso de diez minutos y manteniendo la incertidumbre, Lionel Messi saltó al campo de entrenamiento de la Qatar University para la práctica de este sábado, a tres días del debut de Argentina en el Mundial-2022, después de quedarse el viernes en el gimnasio.

La prensa solo tenía acceso a los quince primeros minutos de la sesión y en los cinco minutos que pudo ver a Messi, el astro el París Saint-Germain hizo trabajo diferenciado y ejercicios de calentamiento junto a un integrante del cuerpo médico.

Sus compañeros comenzaron el entrenamiento colectivo y las alarmas se habían disparado ante la nueva ausencia de Messi, que no estaba inicialmente sobre el campo.

La aparición de la ‘Pulga’ a los diez minutos supuso un alivio para la hinchada argentina. A Messi no le pasa “nada” y a continuación, en la parte cerrada a la prensa, “va a unirse” al entrenamiento grupal con sus compañeros, después del calentamiento, informó a requerimiento de la AFP un responsable de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Messi no llevaba vendaje visible y realizaba el calentamiento y los toques de balón con aparente normalidad. También realizaron trabajo diferenciado Lisandro Martínez y Exequiel Palacios.

Era el primer entrenamiento desde la llegada este sábado de los dos recién incorporados a la concentración argentina, Ángel Correa y Thiago Almada, llamados el jueves como reemplazo de urgencia de los lesionados Nico González y Joaquín Correa.

El resto de jugadores que tuvieron problemas físicos recientemente participaron, como el jueves, con aparente normalidad en la parte de la práctica accesible a la prensa.

Fue el caso de los dos que más preocupaban, el defensa Marcos Acuña (pubalgia) y el atacante Alejandro ‘Papu’ Gómez (golpe en una rodilla), pero también de Cristian Romero, Lautaro Martínez o Paulo Dybala.

Las listas de 26 convocados para el Mundial pueden ser modificadas hasta un día antes del partido de debut de cada equipo, que en el caso de Argentina será el martes contra Arabia Saudita, por lo que estos últimos entrenamientos son claves si Scaloni decide algún reemplazo de última hora.

