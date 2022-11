Brasil debutó ante Serbia y también hubo ola de memes

Por el último partido de la primera fecha de la fase de grupos de Catar 2022, Brasil y Serbia saltaron al campo en el Estadio Lusail. La Canarinha era la última potencia que faltaba presentarse en la Copa del Mundo y tenía delante un duro compromiso en su debut.

Con un planteo sumamente ofensivo, Tite puso a sus mejores atacantes en el campo desde el arranque del partido y sumó expectativas de un gran espectáculo a los fanáticos del futbol alrededor del planeta. Uno de los grandes candidatos al título ya iba a mostrar sus armas.

Desde la previa del encuentro ante los serbios, llamó la atención el nuevo look de Alisson, que se presentó con un bigote pocas veces visto en él. El arquero fue sensación en redes sociales y los usuarios lo compararos con decenas de personajes de televisión.

Como es costumbre, Neymar también estuvo bajo los focos de quiénes siguieron de cerca al choque. Al delantero de PSG no le dejaron pasar las primeras veces que cayó al césped en el partido y lo tildaron de lagunero desde los primeros minutos. Además, los erráticos disparos del delantero del Real Madrid, Vinicius Junior.

A pesar de lo anterior, la selección brasileña se impuso 2-0 ante su similar de Serbia, gracias a un doblete de Richarlison, quien no se salvó de los divertidos memes.

