“¿Jugador del partido? No hice nada”: De Bruyne rechaza premio en Catar

Bélgica, tercera clasificada del anterior Mundial, sufrió más de lo esperado para vencer 1-0 a Canadá en su primer partido en Catar, ayer en Doha, en un partido en el que Thibaut Courtois detuvo un penalti, pero que dejó más dudas que aciertos, y del que la estrella del Manchester City, Kevin De Bruyne, salió insatisfecho. De hecho, el mismo De Bruyne hizo una fuerte autocrítica y se negaba a recibir el premio a mejor jugador del partido.

Pero buena parte de la atención en este enfrentamiento se centró en uno de los líderes de los “Diablos Rojos”, Kevin De Bruyne, que fue condecorado como el jugador del partido, premio que se negaba a recibir. Dijo que no entendía su condecoración e insinuó que se la dieron por su fama. Se notaba su enojo y no era para menos, pues Bélgica quedó a deber ante una selección de Canadá envalentonada, que exhibió por momentos a los belgas.

“No sé por qué estoy recibiendo este trofeo si no hice un buen juego, tal vez me premian por mi nombre”, expresó la estrella del Manchester City mientras posaba para la foto con una sonrisa a medias y el trofeo en la mano, patrocinado por la marca cervecera Budweiser.

Cabe recordar que Bélgica fue tercera en el Mundial de Rusia 2018 y partía como una de las favoritas en Catar, pero su actuación ante Canadá demostró lo contrario. Si Courtois no se hubiera vestido de héroe, Canadá se hubiera convertido en otro “matagigantes”.

Kevin De Bruyne on being named player of the match:

"I don't think I played a great game. I don't know why I got the trophy. Maybe it's because of my name." pic.twitter.com/JLvhOo3Iiz

