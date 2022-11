Jamie Lynn Spears aparece irreconocible y aseguran que es por el karma

Jamie Lynn Spears se adentró en un nuevo desafío televisivo, mismo que representaría su llegada a las pantallas de la televisión luego de convertirse en la protagonista de la serie de Nickelodeon, Zoey 101.

La hermana de Britney Spears se unió al reality show ‘Special Forces: World’s Toughest Test’, donde los participantes vivirán algunas de las experiencias que pondrán al límite su fortaleza física y mental.

Fue una entrevista para este programa lo que causó controversia y las reacciones del público, pues la actriz parece no pasar por su mejor momento.

Con un aspecto desaliñado y llena de lágrimas, Jamie Lynn Spears declaró que ya no quería continuar bajo la sombra de su hermana y que entrar a este nuevo desafío le ayudaría a sentir que tiene valor.

“Cuando era pequeña, mi hermana alcanzó la fama mundial. Me imagino que quiero probar que valgo algo”, confesó.

Standby Standby for Special Forces: World’s Toughest Test. This new brutal USA series will premiere on @FOXTV on January 4th. #SpecialForcesFox #SpecialForces #WorldsToughestTest #SAS #NavySeals #Marines @RealityClubFOX pic.twitter.com/GcRUEdHRwN

Los internautas rápidamente reaccionaron y hubo comentarios que hablaban sobre su aspecto físico y sobre el karma que vivió tras sus acciones en el pasado.

“El karma le llegó a todas las personas que le hicieron daño a Britney, lo más triste que fue su propia familia”

“Jamie no para de victimizarse y decir que vive bajo la sombra de Brit, pero tu eras famosa cuando zoey 101 estaba en la cima pero salió preñada y eso como fue culpa de brit? En fin la maldad pone fea a la gente”

“Ell es la prueba de que el karma anota tus acciones desde que tienes 12 años de edad”

Jamie Lynn Spears didn’t serve 3 tours for you to sit on ur ass and feel sorry for urself GET TO WORK BITCH pic.twitter.com/nKc7oXk8G4

— taylor spliff (@unclegirlfriend) November 27, 2022