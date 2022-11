Preparan un remake de terror de la película Bambi

Bambi será el próximo en abandonar los relatos infantiles para convertirse en una pesadilla del cine de terror, así lo reveló Entertainment Weekly.

De acuerdo con el director Scott Jeffrey, el famoso personaje de Disney será una “máquina de matar viciosa en el desierto”.

Ahora mismo, “Bambi: The Reckoning” se encuentra en fase de producción. Según el realizador, se trata de una reinvención a gran escala del tierno ciervo.

Según la descripción de Bambi, el guion mostrará toda una nueva versión del relato. “Bambi busca venganza contra el cazador que le disparó a su madre”, explica. “Lo encontrará y comenzará una larga cadena de asesinatos”. Para Jeffrey se trata de una manera de reconstruir una versión del cuento original “más poderosa y temible”.

From the producers of Winnie the Pooh, Blood and Honey we are getting a Bambi horror movie titled

“ BAMBI : THE RECKONING “🫢 pic.twitter.com/kd2RPdI2bd

— Cris Parker (@3CFilmss) November 22, 2022