El Mundial se moviliza en apoyo a Pelé

La ciudad de Doha, donde se celebra actualmente el Mundial-2022, decoró el sábado varios de sus edificios con una foto de Pelé, actualmente hospitalizado en Brasil por una “infección respiratoria”, con un mensaje deseándole una rápida recuperación, según comprobaron periodistas de la AFP.

Alrededor del estadio de Lusail, al norte de la ciudad donde se jugará la final, o incluso sobre la Torre Aspire, no lejos del estadio Khalifa, se muestra una imagen de Pelé de espaldas, vestido con una camiseta verde y su mítico N. 10, acompañada de las palabras “Get well soon” (Recupérate rápido).



Sobre la cornisa, el gran paseo marítimo a lo largo de la bahía de Doha, decenas de drones dibujaron por la noche una camiseta con el dorsal N. 10 y el nombre de Pelé, acompañada del mismo mensaje.

La superestrella francesa Kylian Mbappé rindió homenaje a “O Rei” tuiteando “Pray for the King” (Recen por el rey) con la mención “Pelé”.

Por su parte, el capitán inglés Harry Kane mencionó el estado de salud del brasileño en rueda de prensa.

Pelé fue admitido el martes en el hospital Albert Einstein para una evaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon. Su infección respiratoria fue “tratada con antibióticos”, según precisaron los médicos.

“Pele’s an inspiration in our game, an incredible footballer and an incredible person”.

England captain Harry Kane has sent his best wishes to Pele, as the football legend reportedly receives end of life care.

