Memes de Mbappé y Olivier Giroud tras celebrar un gol

Kylian Mbappé se convirtió este domingo nuevamente en la figura del partido en el triunfo de Francia 3-1 sobre Polonia y que los clasificó a cuartos de final del Mundial Catar 2022. Pero más allá del futbol demostrado en la cancha, también provocó tendencia en redes sociales por la cariñosa celebración con Olivier Giroud en la primera anotación del delantero del Milan tras asistirlo.

Y es que Mbappé, se lanzó a los brazos de Giroud provocando una “romántica” imagen que los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar desapercibida. La dupla doblegó a la defensa de Polonia. El delantero del PSG anotó dos goles y dio la asistencia para que Oliver hiciera el primero para los galos.

A sus 23 años, Mbappé, se convirtió en el líder de su selección que buscará el bicampeonato del mundo en Catar tras haberlo logrado hace cuatro años en Rusia 2018.

Mbappé:tu crois que on nous vois Giroud :bien sur que non Mbappe :finissons de tourner cette vidéo pic.twitter.com/945NpigCdB

First it was Mbappe and Giroud, now Henderson and Bellingham

What's happening??😂 pic.twitter.com/l91oHfrpWA

— Dannielle😫😫🇦🇷 (@danny_idy) December 4, 2022