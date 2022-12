Andrea Escalona posa en topless a pocos días de dar a luz

Andrea Escalona le dijo adiós a la ropa y decidió posar al natural para presumir su avanzado embarazo con un par de fotografías. La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez compartió las instantáneas con sus fans en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora dejó boquiabiertos a más de uno al posar muy sensual a unos días de convertirse en madre por primera vez. La querida presentadora aprovechó la publicación para dedicar un tierno mensaje a su hijo, a quien describió como “la espera más bonita que hay”.

“Eres la espera más bonita que hay, y eso que no me gusta esperar. Desde que me enteré de que venías me das tranquilidad y paz. Una conexión directa con Dios como wifi”, escribió Escalona.