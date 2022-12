Capitán de Países Bajos hace “menos” a Messi

El defensa y capitán de Países Bajos, Virgil Van Dijk, prometió que su equipo va a “darlo todo” en el terreno de juego para ganar a la Argentina de Lionel Messi el viernes en los cuartos de final del Mundial. “Tenemos hambre (de victorias) y este sueño” de ser campeones del mundo, subrayó el jugador del Liverpool inglés, de 31 años.

Junto a él, el arquero Andries Noppert (28 años) compareció ante la prensa este miércoles en Doha e insistió en que “solo hay un objetivo: ganar el título mundial”.

Virgil van Dijk on Holland:

“Our togetherness is special. Everyone knows their role and their responsibilities. It's difficult for those players not starting. We have 15 players wanting to start and they are not.” #lfc [mail] pic.twitter.com/7xjb5Nwk2P

