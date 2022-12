“¡Serás echado de menos!”: Los mensajes de cariño a Hazard tras retirarse de Bélgica

La selección de Bélgica tuvo este miércoles la despedida de una de sus máximas figuras históricas, Eden Hazard anunció que su retiro del combinado de los “Diablos Rojos” y esta decisión hizo que muchos de sus compañeros a lo largo de este viaje le dedicaran emotivas palabras a su retiro del futbol de selecciones.

Dentro de las muestras de cariño que recibió el futbolista, quien dice adiós a su selección nacional tras 126 partidos en los que anotó 33 goles y dio 10 asistencias, se encuentran publicaciones de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Axel Witsel y de su excompañero, el ya retirado, Vincent Kompany.

It has been incredible to be able to walk this path together. The @BelRedDevils are going to miss you, Eden! ❤️ @hazardeden10 pic.twitter.com/gTPbHRAl31

It has been special to share the pitch with you as a teammate and a brother over the years.

Thank you for everything Captain, see you soon 😘❤️🇧🇪 @hazardeden10 pic.twitter.com/Z116O0A4VO

— Axel Witsel (@axelwitsel28) December 7, 2022