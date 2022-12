Juanpa Zurita se despide de Guatemala con emotivas palabras y postales

Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano, conocido como “Juanpa Zurita“, es un influencer, vlogger, actor y modelo mexicano de las redes sociales. Se hizo famoso en el 2013 haciendo videos de comedia en la aplicación Vine.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juanpa Zurita (@juanpazurita)

El actor e influencer recorrió el país y en varias ocasiones dejó ver lo sorprendido que estaba por su belleza y prometió que regresaría. “Guatemala… por donde empezar… Primero no puedo creer que me tarde tanto tiempo en visitar este país. Todo el tiempo buscando joyas y no me había dado cuenta que a lado de mi país había una. Guatemala es PRECIOSO. Estoy sorprendido de lo bonito que es y lo chilera que es su gente”, comentó.

“Pude visitar los volcanes de XELA 🌋, las playas de Paredón 🌅 y las hermosas calles de Antigua. Ah… y claramente unos buenos shucos (obvio trans metro) en la ciudad. Me despido de las tierras chapinas con tristeza. Me quede con ganas de más, hay tanto que descubrir acá. Estoy no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos el 2023 Guate”, agregó. “SOS DE AHUEVO! Les tengo una sorpresa de CALIDA el próximo año!”, concluyó.

-->

Además, el famoso compartió varias fotografías en donde se lucen las bellezas de Guatemala.

Lee también: ►Miss Croacia posa semidesnuda en el desierto de Doha para celebrar “su triunfo”