Los mejores memes de la final entre Argentina y Francia

Argentina es Campeón del Mundial, la historia de cuento de Lionel Messi tuvo final feliz en Qatar 2022 levantando el máximo trofeo del futbol 36 años después de que Diego Maradona lo hiciera, pero los memes de la Gran Final acusan “robo” y ayudas descaradas a la Albiceleste en el partido contra Francia.

En todo gran evento hay memes y no podía ser la excepción con la Final de Qatar 2022, en la que los argentinos lograron su tercera Copa del Mundo en un partido que parecían tener controlado, pero Francia apareció con Mbappé para empatarlo en tiempo regular y luego en la prórroga, enviando el duelo a los penales.

Una final que desde ya puede ser considerada la mejor en la historia de los Mundiales con la descomunal actuación de Mbappé con triplete, el doblete de Messi y la coronación en penales, pero los memes reclaman que Argentina “se robó” la Copa gracias al arbitraje polaco.

Si bien millones de personas en Argentina y alrededor del mundo celebran que Messi conquistó la Copa que le faltaba en su descomunal carrera, lo cierto es que los memes despedazan al arbitraje y a la Albiceleste por ganar con “penales inventados”, dejando marcada de por vida su hazaña. De los árbitros, del VAR y hasta del Club América hay memes de Argentina campeón, por eso te compartimos los mejores para que disfrutes de las ocurrencias en las redes sociales.

