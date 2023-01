Al Nassr ya pone fecha a la presentación de Cristiano Ronaldo

La espera para ver a Cristiano Ronaldo portando los colores de su nuevo equipo finalizará este martes, cuando el cinco veces ganador del Balón de Oro sea presentado de manera oficial ante el público del Al Nassr a las 19:00 horas del territorio saudí (10:00 horas de Guatemala).

La presentación se llevará a cabo en el estadio Mrsool Park, recinto del Al Nassr y nueva casa de Cristiano, cuya presentación lleva el nombre de “Hala Ronaldo”. “Todos los ojos puestos en Riad, ya que el más grande del mundo portará los colores de Al Nassr por primera vez”, publicó el cuadro saudí en sus redes sociales.

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time 🔥⌛️

📍 Mrsool Park @VictoryArena_sa

🗓️ Tomorrow, 3 Jan

🕗 7pm#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/o2z8p1dnW4

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023