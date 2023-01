Brighton le da un caluroso recibimiento a su campeón mundial Mac Allister

Este lunes se ha presentado a los entrenamientos del Brighton, Alexis Mac Allister, el argentino campeón del Mundo con la albiceleste en Qatar 2022 recibió una calurosa bienvenida por parte del club que lo ha afianzado en la élite del futbol europeo, específicamente en la Premier League.

Orgullosos de Mac Allister, único jugador en la historia del Brighton & Hove Albion que ha ganado un Mundial, le dieron una bienvenida en la que fueron parte todos sus compañeros y miembros del cuerpo técnico del club inglés, quienes también le tenían preparada una réplica de la Copa del Mundo para que pudiera ser levantada por el argentino.

So good to see you, @AleMacAllister. 😇 pic.twitter.com/Qp0uC8TlVL

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 2, 2023