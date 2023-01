Se pospone el debut de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

Todo parecía indicar que el esperado debut de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr de Arabia Saudita sería este jueves.

El Al-Nassr iba a enfrentarse contra Al Taee, sin embargo, dicho encuentro cambió de fecha por lluvia.

El nuevo club de CR7 hizo oficial la postergación del encuentro debido a las inclemencias del tiempo y ahora se jugará este viernes.

“Debido a la ocurrencia de algunas fallas eléctricas en el campo de juego después de la lluvia,el Club Al-Nasr recibió la decisión de posponer el partido de la liga. El partido se disputará el viernes, si Dios quiere”, rezó un comunicado.

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta'i is postponed for 24 hours.

We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 5, 2023