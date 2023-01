Defensa apela sentencia dictada contra la exfiscal Virginia Laparra

El equipo legal de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, presentó este martes 10 de enero una apelación especial ante la Sala Segunda de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. La acción se relaciona con la sentencia condenatoria dictada en su contra el 16 de diciembre de 2022.

Con este recurso los abogados buscan revertir la resolución por medio de la cual se le aplicó una pena de cuatro años de prisión conmutables por parte del Tribunal Octavo, que la encontró culpable de cometer el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

La abogada Claudia González indicó que los hechos acreditados ante el tribunal no son constitutivos de derecho.

Antes de la audiencia donde se dio lectura a la sentencia, la exfiscal reiteró su inocencia y dijo estar confiada en la imparcialidad de la togada que conoció su caso.

Y al finalizar la lectura de sentencia, la exfiscal brindó declaraciones a los medios de comunicación en las que cuestionó el fallo en su contra. Específicamente expuso que la figura penal que se le aplicó no corresponde a los hechos que le atribuyó la fiscalía.

“El tema del abuso de autoridad dice que se aplica siempre que no esté establecido dentro de una norma específica. En todo caso, esa norma específica hubiera sido usurpación de atribuciones. Insisto, no existe un abuso de autoridad si no se tienen las atribuciones”, dijo.